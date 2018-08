Hamburg

Überraschungs-Beachteam Thole/Wickler Vierte in Hamburg

18.08.2018, 20:41 Uhr | dpa

Julius Thole (unten) und Clemens Wickler in Aktion. Foto: Georg Wendt (Quelle: dpa)

Das junge deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Julius Thole und Clemens Wickler hat das Welttour-Finale in Hamburg als Vierter beendet. Das Überraschungs-Duo unterlag am Samstag im kleinen Finale Piotr Kantor und Bartosz Losiak (Polen) mit 1:2 (21:19, 15:21, 13:15). Im Halbfinale hatten Thole/Wickler gegen die Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen knapp mit 1:2 verloren. Rang vier und damit 35 000 Dollar Preisgeld sind für den 21 Jahre alten Thole und seinen Partner Wickler (23) dennoch der größte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Sie spielen erst seit Januar beim zentralen Stützpunkt in Hamburg zusammen. Das Duo war als Weltranglisten-26. mit einer Wildcard beim Turnier der zehn weltbesten Beachteams dabei.