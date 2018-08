Frankfurt am Main

Radfahrer stirbt nach Sturz in Frankfurt: Zeuge gesucht

18.08.2018, 21:26 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Sturz eines 27-jährigen Fahrradfahrers in Frankfurt/Main sucht die Polizei Zeugen. Der Mann sei in der Nacht auf Samstag auf einem Fußweg auf dem Universitätscampus Westend unterwegs gewesen und nach bisherigen Erkenntnissen an einem Treppenabsatz gestürzt, teilte die Polizei mit. Passanten riefen umgehend einen Rettungswagen. Im Krankenhaus erlag der 27-Jährige seinen Verletzungen. Er soll sich in Begleitung eines anderen Radfahrers befunden haben, der sich um den Verletzten kümmerte. Dieser Mann wird als wichtiger Zeuge gesucht. Der konkrete Unfallhergang wird noch ermittelt.