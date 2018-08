Bad Kreuznach

Spritztour mit Papas Wagen geht schief

18.08.2018, 22:16 Uhr | dpa

Die Spritztour eines 16-Jährigen mit Papas Wagen ist in Bad Kreuznach gründlich schiefgegangen: Während des unerlaubten Ausflugs kam ihm der Vater selbst entgegen. Damit er nicht erkannt wird, duckte sich der Sohn weg, erkannte nicht, dass das Auto vor ihm bremsen musste - und fuhr auf. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, beging der junge Mann dann mit seinen beiden ebenfalls jugendlichen Mitfahrern Fahrerflucht. Wenig später ertappte ein aufmerksamer Zeuge die drei jungen Männer dabei, wie sie ein Autokennzeichen abmontierten - und informierte die Polizei. Eine Streife traf das Trio an. Damit kam dann alles heraus.