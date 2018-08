Bremerhaven

Sonderausstellung im Schifffahrtsmuseum zeigt maritime Schätze

19.08.2018, 01:51 Uhr | dpa

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zeigt vom heutigen Sonntag an in einer Sonderausstellung, wie maritime Schätze bewahrt werden. In der Ausstellung mit dem Titel "Der Zahn der Gezeiten - Maritime Schätze unter der Lupe" geht es vor allem um die Restaurierung und Konservierung der Exponate. Dazu gehören das Fragment eines alten Haffbootes aus der DDR, die erste Gezeitenrechenmaschine aus der deutschen Kaiserzeit, ein riesiges Pottwal-Skelett und eine alte Galionsfigur. Außerdem gibt es Führungen und Aktionen zu bestimmten Themen wie Arbeitsschutz auf Werften oder Meeresnutzung. Die Ausstellung läuft bis 15. Dezember.