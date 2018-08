Wiesbaden

Bündnis "Keine AfD in den Landtag" ruft zu Demo auf

19.08.2018, 02:50 Uhr | dpa

Zu einer Demonstration gegen den AfD-Wahlkampfauftakt werden heute rund 2000 Menschen in Wiesbaden erwartet. Der Protest wird vom Bündnis "Keine AfD in den Landtag" organisiert, in dem sich unter anderem Gewerkschaften, mehrere Parteien, der Zentralrat der Muslime und die Katholische Arbeitnehmerbewegung zusammengetan haben. Die Abschlusskundgebung ist für 13.00 Uhr auf dem Kochbrunnenplatz vor der hessischen Staatskanzlei geplant.

Die AfD will am Nachmittag (16.00 Uhr) in einem Bürgerhaus im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim ihren Wahlkampf zur Landtagswahl in Herbst einläuten. Als Redner haben sich die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, und der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Uwe Junge angekündigt. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.