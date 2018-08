München

Berg-Boom: Bayerische Hüttenwirte mit Saison zufrieden

19.08.2018, 08:19 Uhr | dpa

Die Wirte der Hütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) sind mit der Auslastung in der Sommersaison zufrieden. "Es gab nahezu überall mehr Tagesgäste", teilte DAV-Sprecherin Miriam Roth der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Auch seien die meisten Übernachtungsplätze an beliebten Routen bis weit in den Herbst ausgebucht. Wegen des Bilderbuchsommers mussten Gäste im Allgäu und im Spitzinggebiet auf ihre Dusche verzichten - um Wasser zu sparen.

Die Hitze führte auch zu Neuerungen auf der Speisekarte: Statt Deftigem freuten sich die Menschen zur Brotzeit über Salate und leichte Suppen - und auf dem Albert-Link-Haus über Gurkenkaltschale. Sorgen machen dem DAV die Hinterlassenschaften der Ausflügler: "An einem schönen Tag sind die Berge voller Müll", so Roth.