Wieda

Motorradfahrer bei Unfall im Harz verletzt

19.08.2018, 08:47 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Harz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Samstagabend in Wieda mit seiner Maschine in ein Auto, dessen Fahrerin abbiegen wollte. Der Biker stürzte von seinem Motorrad und blieb auf der Straße liegen. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.