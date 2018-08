Hamm

Streit um Sitzplatz eskaliert: Frau verletzt vier Menschen

19.08.2018, 10:32 Uhr | dpa

Bei einem handfesten Streit um einen Sitzplatz in einem Bus hat eine betrunkene 21-Jährige in Hamm vier Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei attackierte die junge Frau am späten Samstagabend zunächst eine 68-Jährige, die sie aufgefordert hatte, den Sitzplatz für ihren 69-jährigen Ehemann freizumachen. Die 68-Jährige wurde durch Faustschläge und Tritte schwer verletzt. Auch den Ehemann und die Tochter der Frau sowie einen zu Hilfe eilenden Fahrgast verletzte die alkoholisierte Frau durch Schläge und Bisse. Die 68-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Warum sie so aggressiv reagierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.