Niederfüllbach

Autofahrerin bei Zusammenprall mit Traktor schwer verletzt

19.08.2018, 10:34 Uhr | dpa

Eine 19-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenprall mit einem Traktor im Landkreis Coburg schwer verletzt worden. Zuvor wollte ein 18-Jähriger mit dem Traktor von der Bundesstraße 303 nach Niederfüllbach abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die ihm entgegenkommende junge Frau konnte am Samstag nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Fahrbahn in Richtung Coburg war für die Bergung der Fahrzeuge rund drei Stunden gesperrt.