Melle

Haus im Landkreis Osnabrück nach Brand einsturzgefährdet

19.08.2018, 10:34 Uhr | dpa

Ein Mehrfamilienhaus ist bei einem Brand in Melle (Landkreis Osnabrück) zerstört worden. Mieter und der Eigentümer versuchten zunächst, den Brand selbst zu löschen. Doch auch die rund 100 Feuerwehrleute konnten nach Polizeiangaben am Samstagabend nicht verhindern, dass der Dachstuhl ausbrannte und das Wohnhaus nun einsturzgefährdet ist. Den Schaden bezifferte die Polizei am Sonntag auf rund 120 000 Euro. Zur Brandursache konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.