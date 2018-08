Offenbach am Main

DWD: Sommer macht noch längst keine Ferien

19.08.2018, 10:55 Uhr | dpa

Die Schulferien in Berlin und Brandenburg sind zu Ende - der Sommer ist deshalb noch längst nicht vorbei. Auch zum Wochenbeginn bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sommerlich warm. Bei viel Sonnenschein erreichen die Temperaturen am Montag 29 Grad. Am Mittwoch werden sogar 31 Grad erwartet.

Der letzte Sommerferientag konnte ebenfalls noch einmal in vollen Zügen genossen werden. Temperaturen bis zu 31 Grad und kaum Wolken hatte der DWD für Sonntag angesagt. Nur im Norden Brandenburgs zogen den Prognosen zufolge kurz dichtere Wolken durch.