Berlin

Bewaffnete Räuber überfallen Späti in Friedrichshain

19.08.2018, 11:35 Uhr | dpa

Mit einer Pistole und einem Brotmesser bewaffnet haben zwei Räuber in Berlin-Friedrichshain einen Spätkauf überfallen. Das maskierte Duo erbeutete am späten Samstagabend in dem Laden in der Auerstraße Geld und floh unerkannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter, den die Räuber bedroht hatten, blieb demnach unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.