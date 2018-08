Dresden

Kretschmer will Aufklärung über Vorfall bei Merkel-Besuch

19.08.2018, 12:03 Uhr | dpa

Nach Kritik am Vorgehen der Polizei gegen Journalisten am Rande des Dresden-Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Aufklärung angekündigt. "Die Sache wird in aller Ruhe aufgearbeitet und dann werden wir sehen, woran wir sind", sagte Kretschmer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Seine Aufgabe als Ministerpräsident sei es auch, sich vor die Beamten zu stellen, "und das mache ich".

Hintergrund ist ein von einem Reporter veröffentlichtes Video, das zeigt, wie Beamte auf Verlangen von Teilnehmern einer Pegida-Demonstration gegen ein TV-Team vorgehen und dessen Arbeit behindern. Kretschmer hatte das Video auf Twitter mit dem Satz kommentiert: "Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten." Der Tweet löste Empörung aus, die Reaktionen reichten von der Sorge um Pressefreiheit, Demokratie und Rechtsstaat bis zur Rücktrittsforderung.