Bad Vilbel

Isabel Varell: Geschwistergefühle für Hape Kerkeling

19.08.2018, 12:12 Uhr | dpa

Die Sängerin Isabel Varell hegt schwesterliche Gefühle zu dem Entertainer und Buchautor Hape Kerkeling. "Er ist wie ein Bruder für mich, ein großes Geschenk", sagte die 57-Jährige am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel in Hessen. Sie kenne ihn seit 35 Jahren. Seit drei Jahren ist Varell mit dem Regisseur Pit Weyrich verheiratet, zur Hochzeit kamen Braut und Bräutigam in Jeans und Turnschuhen. "Danach gingen wir Eis essen", erzählte Varell.

Schlechte Erinnerungen hat sie an ihre Kindheit. Sie war neun Jahre alt gewesen, als ihre Eltern sich trennten. Die Mutter verbot den Kontakt zum Vater. "Meine Mutter hat mich geschlagen. Wenn ich Kinder sehe, die in dem Alter sind, in dem ich damals war, diese kleinen Geschöpfe - dann denke ich: Wie kann man so etwas tun?"