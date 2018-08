Offenbach am Main

Wolken bringen keinen Regen: Temperaturen bis 31 Grad

19.08.2018, 13:08 Uhr | dpa

Die Dürre in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hält auch in der kommenden Woche an. Die Sonne zeigt sich allerdings seltener und wird oft von Wolken verdeckt. Der Montag beginnt heiter, im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken auf, es bleibt aber fast überall trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagte. Die Temperaturen erreichen im nördlichen Bergland maximal 24 bis 27 Grad. Im Süden sind 27 bis 30 Grad drin.

Am Dienstag ist es zunächst bewölkt. Am Nachmittag zeigt sich häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen 25 bis 30 Grad. Schauer gibt es nur vereinzelt. "Niederschlagsfrei" lautet auch die Vorhersage für den Mittwoch - trotz vieler Wolken im Nordwesten. Die Temperaturen klettern noch einmal auf bis zu 31 Grad.