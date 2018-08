Eisenach

Diebin hat es auf Tiernahrung abgesehen

19.08.2018, 13:27 Uhr | dpa

Ungewöhnliche Beute: Eine Frau in Eisenach scheint sich auf den Diebstahl von Tiernahrung spezialisiert zu haben. Die ältere Dame räumte am Samstag in einem Geschäft ein komplettes Regal mit Katzenfutter leer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Durchsehen der Video-Aufzeichnungen des Ladens habe sich herausgestellt, dass die Frau am Freitag schon einmal Katzenfutter gestohlen hatte. Die Polizei ermittelt in dem Fall und versucht nun, die Diebin zu identifizieren.