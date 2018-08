Halberstadt

Per Haftbefehl Gesuchter fliegt beim Schwarzangeln auf

19.08.2018, 13:27 Uhr | dpa

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei in Halberstadt beim Schwarzangeln ins Netz gegangen. "Eine Erlaubnis konnte er nicht vorweisen, dafür aber zwei frisch gefangene Forellen", teilte die Polizei in Halberstadt mit. Bei der Kontrolle am Sonntagvormittag fanden die Beamten zudem geringe Mengen Crystal. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vorlag. Eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 5200 Euro plus Gebühren konnte der Mann nicht zahlen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.