Großpösna

35 000 rocken beim Highfield Festival am Störmthaler See

19.08.2018, 14:40 Uhr | dpa

Tausende Fans von Rock, Indie und Hip Hop haben am Wochenende beim ausverkauften 21. Highfield-Festival gefeiert. Mehr als 40 nationale und internationale Künstler standen auf den Bühnen am Störmthaler See bei Großpösna (Landkreis Leipzig). Zu den Highlights zählten die Auftritte von Alligatoah, Billy Talent, Parov Stelar und Broilers. Zum Abschluss am Sonntagabend sollten noch die Fantastischen Vier und Marteria spielen.

Die Veranstalter zeigten sich mit der diesjährigen Ausgabe sehr zufrieden. "Die Besucher seien sehr verantwortungsbewusst mit der Hitze und Trockenheit umgegangen", sagte Steffen Gehder von Semmel Concerts am Sonntag.

Die Zeichen dafür, dass das Festival auch in Zukunft noch am Störmthaler See stattfinden wird, stehen gut. Der aktuelle Vertrag mit der Gemeinde Großpösna laufe bis einschließlich 2019, erklärte Gehder. "Es ist angedacht, die Verlängerung im Spätsommer bis Herbst dieses Jahres zu unterschreiben."