Donaueschingen

Rothenberger kann mit WM-Teilnahme planen

19.08.2018, 14:50 Uhr | dpa

Sönke Rothenberger aus Bad Homburg hat die Kräfteverhältnisse in der Dressur wieder zurecht gerückt und den erforderlichen Leistungsnachweis für seine WM-Teilnahme erbracht. Nach dem Missgeschick am Vortag, als sein elfjähriger Niederländer Wallach Cosmo im Grand Prix scheute, meldete sich der zweifache deutsche Meister am Sonntag beim Reitturnier in Donaueschingen eindrucksvoll zurück. Mit international bislang noch nicht erreichten 84,362 Prozentpunkten dominierte der 23 Jahre alte Student den Grand Prix Special im Schlosspark.

Er sollte eigentlich beim CHIO in Aachen antreten, musste aber wegen eines Infekts seines Pferdes auf den Start verzichten. Für einen Start in Donaueschingen hatte er deswegen erst kürzlich gemeldet. Die Deadline für die Shortlist mit den vier Reitern und Pferden, die das deutsche Dressur-Team bei der WM in Tryon (USA) bilden werden, ist der 3. September 2018.

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth wurde wie bei den deutschen Meisterschaften mit ihrer Rappstute Weihegold Zweite. Fehler in den fliegenden Galoppwechseln verhinderten ein besseres Ergebnis als 81,745 Prozentpunkte. Den dritten Platz belegte die Weltcup-Dritte Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) auf Zaire (77,383 Punkte). Am Samstag wurde sie hinter Werth Zweite.

Für Springreiter Hans-Dieter Dreher erfüllte sich in Donaueschingen der zweite Traum binnen weniger Tage. Nach viel Pech mit nicht fitten Pferden in der Vergangenheit, ist er als Ersatzreiter für die WM dabei. Am Sonntag konnte er dann den Titel im Großen Preis von Donaueschingen verteidigen. Als einziger der fünf Teilnehmer am Stechen blieb er auf seinem Hannoveraner Hengst Embassy strafpunktfrei. "Dieses Comeback von Embassy ist einfach abnormal", sagte der Reiter zu der Leistungsexplosion seines Rappen nach längerer Verletzungspause. Zweiter wurde der Schweizer WM-Fahrer Martin Fuchs auf Dubai du Bois Pinchet.