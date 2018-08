Eckernförde

Zwei Männer bei Wohnungsbrand schwer verletzt

19.08.2018, 14:50 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eckernförde haben zwei Männer schwere Verbrennungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung ausgebrochen, in der sich die 36 und 55 Jahre alten Männer aufhielten. Sie bemerkten es allerdings erst, als die Wohnung schon stark brannte. Bevor sie aus dem Haus flüchteten, alarmierten die Männer noch die anderen Hausbewohner. Eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Feuerwehr war mit den Lösch- und Aufräumarbeiten bis in den späten Vormittag beschäftigt. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe waren zunächst noch nicht klar.