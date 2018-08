Frankfurt am Main

Zwei Radfahrer in Frankfurt ausgeraubt und verletzt

19.08.2018, 14:54 Uhr | dpa

Eine Gruppe von Männern hat zwei Radfahrer in Frankfurt verletzt und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen an einer Uferpromenade im Stadtteil Oberrad, wie die Polizei mitteilte.

Die aus mindestens fünf Männern bestehende Gruppe stellte sich den 31 und 35 Jahre alten Radfahrern demnach in den Weg und hinderte sie an der Weiterfahrt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Räuber den beiden Männern ins Gesicht und stahlen ihnen neben den Fahrrädern auch eine Armbanduhr, eine Brille, Kopfhörer, Schlüssel, eine Sonnenbrille und eine Tasche im Gesamtwert von etwa 350 Euro. Den leichtverletzten Männern gelang es zu flüchten. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.