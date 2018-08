Berlin

Auto prallt gegen Straßenlaterne: Drei Schwerverletzte

19.08.2018, 15:05 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Berlin-Marzahn frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren. Bei dem Unfall wurden der 20 Jahre alte Fahrer und zwei weitere Insassen schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 20-Jährige am Sonntagmorgen an der Landsberger Allee beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und seine 21 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Landsberger Allee war über mehrere Stunden gesperrt.