Amelinghausen

Mona Otto ist neue Heidekönigin in Amelinghausen

19.08.2018, 16:24 Uhr | dpa

Die neue Heidekönigin von Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) heißt Mona Otto. Die 26-Jährige wurde am Sonntag zur Nachfolgerin von Anika Kuklinski (24) gekürt. Sie übernahm auf dem Kronsberg von ihrer Vorgängerin Purpurmantel und Krone. Ein Jahr lang wird Otto die Region bundesweit repräsentieren. Die Krönung mit dem anschließenden Festumzug war der Höhepunkt der neun Tage dauernden Feierlichkeiten, die zum 69. Mal begangen wurden.

Otto stammt aus der Gemeinde Oldendorf/Luhe. Die Personalreferentin setzte sich gegen sieben Mitbewerberinnen durch. Bewertet wurden bei der Wahl allgemeines Auftreten, sprachliche Gewandtheit und Aussehen. Die Entscheidung fällt eine Jury. Bekannteste Heidekönigin ist die Schauspielerin Jenny Elvers (46), sie war 1990 gewählt worden.

Schon ein Jahr vor dem ersten offiziellen Heideblütenfest von Amelinghausen wurde der Titel 1949 erstmals verliehen. Otto ist deshalb schon die 70. Heidekönigin, obwohl es erst das 69. Fest ist. Auch andere Orte in der Lüneburger Heide küren eine Königin. So krönt Schneverdingen seine Regentin am 26. August.