Villingen-Schwenningen

Polizei: Autofahrer ohne Führerschein, aber mit Drogen

19.08.2018, 16:30 Uhr | dpa

Einen Führerschein hatte er nicht, dafür aber Drogen und Waffen: Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei in Villingen-Schwenningen ein Krimineller ins Netz gegangen. Den Angaben zufolge hatte eine Streife am frühen Sonntagmorgen einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keinen Führerschein hatte. In einer Tasche fanden die Beamten aber 5,9 Gramm Marihuana. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten sie weitere Drogen - ebenso wie einen Elektroschocker und eine Schreckschusswaffe. Die Waffen wurden beschlagnahmt. "Auch die 18-jährige Beifahrerin zeigte sich nicht von ihrer besten Seite", teilte die Polizei mit. Sie verweigerte die Angabe ihrer Personalien und beleidigte die Beamten. Beide müssen mit einer Anzeige rechnen.