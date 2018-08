Bad Soden am Taunus

Kaum Verstöße nach Einführung von Waffenverbot für Fest

19.08.2018, 16:51 Uhr | dpa

Nach Einführung einer Waffenverbotszone zum Sommernachtsfest in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) hat es laut Bundespolizei nur wenige Verstöße dagegen gegeben. Die Beamten kontrollierten am Bahnhof in Bad Soden und in den Zügen insgesamt 190 Menschen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. 138 von ihnen seien durchsucht worden. Hierbei stellten die Beamten bei einem 18- und einem 19-Jährigen jeweils ein Taschenmesser sicher. Gegen beide Männer wurde eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro erhoben und zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Polizisten eingeleitet.

Drei weitere Festbesucher erhielten eine Anzeige, weil sie Betäubungsmittel bei sich trugen. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei in Wiesbaden sei das Fest "weitgehend friedlich verlaufen".

Die Waffenverbotszone galt für den Bahnhof Bad Soden sowie auf Zügen zwischen Eschborn und Sulzbach-Nord und zwischen Sulzbach und Bad Soden zwischen dem 18. August, 17 Uhr, und dem 19. August, 6 Uhr. Darunter fielen neben Schuss- und Schreckschusswaffen auch Messer und Abwehrsprays.

Hintergrund der Maßnahme waren Vorfälle mit Messern in der Region und bundesweit. Zudem waren nach Angaben der Bundespolizei während vergangener Sommernachtsfeste immer wieder Menschen aggressiv oder provozierend aufgefallen.