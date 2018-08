Karlsruhe

KSC-Torhüter Uphoff nach Pokal-Aus angeschlagen

19.08.2018, 18:20 Uhr | dpa

Torhüter Benjamin Uphoff vom Fußball-Drittligisten Karlsruher SC hat beim 0:6 im DFB-Pokal gegen Hannover 96 eine leichte Blessur erlitten. Der 25-Jährige bekam in der Erstrunden-Partie am Sonntag direkt oberhalb des Knies einen Schlag auf den linken Oberschenkel. "Ich denke nicht, dass irgendwas gerissen oder gebrochen ist. Das wird wahrscheinlich ein ordentlicher Bluterguss", sagte Uphoff. Laut Mannschaftsarzt Marcus Schweizer ist der Einsatz des Torhüters im Drittliga-Spiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern nicht gefährdet.