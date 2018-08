Leipzig

Wiesmach rettet DHfK Leipzig vor Pokal-Aus

19.08.2018, 18:36 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat ein Aus in der ersten Runde des DHB-Pokals knapp abgewendet. Im Finale des Vorrundenturniers in Spenge setzte sich Leipzig am Sonntag knapp mit 26:25 (13:14) gegen den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV durch. Die Partie zeigte deutlich, wie gebeutelt der Bundesligist durch die Ausfälle von sechs Leistungsträgern ist.

Zur Verletztenliste um Torwart Jens Vortmann (Kreuzbandriss), den drei Linkshändern Lucas Krzikalla (Mittelfußbruch), Gregor Remke (Knorpelschaden) und Andreas Rojewski (Knie-OP) gesellten sich auch noch Aivis Jurdzs und Maximilian Janke (beide Adduktorenprobleme). So wurde Ex-Kapitän Thomas Oehlrich für den Kader reaktiviert, der Polizist hatte seine Handball-Karriere eigentlich bereits beendet.

Erst nach elf Minuten erzielte Lukas Binder die erste Führung für Leipzig (11:10/25.). Doch vor allem der beste DRHV-Werfer Johannes Wasielewski (sieben Tore) und die bessere Torwartleistung von Philip Ambrosius machte den Messestädtern immer wieder zu schaffen.

Leipzig konnte sich beim neuen Rechtsaußen Patrick Wiesmach bedanken, der in seinem ersten Pflichtspiel glänzte. Beim dänischen Rechtsaußen saß jeder seiner 12 Würfe (davon 4 Siebenmeter). Zusätzlich entscheidend war die Leistungssteigerung von Niclas Pieczkowski. Der Nationalspieler drehte nach einem Tor in der Anfangsphase in den letzten 16 Minuten auf und wuchtete 29 Sekunden vor Schluss das Siegtor in die Maschen. Am Vortag hatte sich Leipzig gegen Leichlingen standesgemäß mit 45:26 und Dessau gegen Spenge mit 29:26 durchgesetzt.