Fürth

Brand in Entsorgungsfirma: zwei Feuerwehrleute verletzt

19.08.2018, 18:46 Uhr | dpa

Auf dem Außengelände einer Müllentsorgungsfirma in Fürth ist es am Sonntag zu einem Brand mit heftigem Rauch gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, haben sich Säcke mit Plastikmüll aus noch ungeklärter Ursache am Nachmittag entzündet. Mehr als 180 Einsatzkräfte seien vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Zwei von ihnen hätten sich dabei leicht verletzt. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es am frühen Abend.

Laut Angaben der Stadt bestand zunächst die Gefahr, dass der Brand auf die Firmenhalle übergreift. Wegen der giftigen Rauchgaswolke ist außerdem ein Polizeifahrzeug unterwegs, um die Bewohner aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten.