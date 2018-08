Lößnitz

EHV Aue nach Niederlage aus DHB-Pokal ausgeschieden

19.08.2018, 18:50 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist EHV Aue hat den Sprung ins Achtelfinale des DHB-Pokals verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stephan Swat verlor am Sonntag das Endspiel des Erstrundenturniers in eigener Halle gegen die HSG Wetzlar mit 18:28 (9:15). Für den Bundesligisten waren Olle Forsell Schefvert und Emil Frend-Ofors (beide 5 Tore) die erfolgreichsten Werfer. Beim EHV überzeugte nur Torhüter Radek Musil mit sechs Paraden. Nach dem 23:21-Sieg am Samstag gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden war der EHV in der Begegnung mit Wetzlar chancenlos. Bis zum 6:6 (17.) konnte das Swat-Team die Partie offen gestalten, anschließend zog der Bundesligist auf 6:11 (24.) davon. Vor allem Torhüter Tibor Ivanisevic war vor 375 Zuschauern ein starker Rückhalt für die Hessen, die im zweiten Durchgang ihre Überlegenheit weiter ausspielten.