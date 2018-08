Magdeburg

SC Magdeburg zieht souverän in nächste Pokalrunde ein

19.08.2018, 18:52 Uhr | dpa

Handball-Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat sich erwartungsgemäß für das Achtelfinale des DHB-Pokals qualifiziert. Im sogenannten kleinen Final Four der ersten Runde besiegten die Elbestädter am Sonntag Drittligist Eintracht Hildesheim mit 35:18 (18:10). Beste Werfer in Hildesheim waren Robert Weber für den SCM (10/5) und Nikolaous Tzoufras (5) für Hildesheim.

Am Samstag hatte sich der Bundesligist gegen den VL Bad Schwartau aus der 2. Liga mit 31:17 (16:7) durchgesetzt. Dabei kam neben Neuzugang Albin Lagergren auch Ignacio Plaza zu seinem Pflichtspieldebüt. Der 24-jährige Spanier wurde erst am Freitag verpflichtet und ersetzt Gleb Kalarash im Mittelblock, dessen Vertrag auf Wunsch des Spielers aufgelöst wurde. Hildesheim hatte am Samstag Hannover-Burgwedel mit 26:18 (11:7) bezwungen.