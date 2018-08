Berlin

Dackel hängt tot am Baum

19.08.2018, 20:30 Uhr | dpa

Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Berlin-Neukölln einen Dackel gefunden, der tot an einem Baum hing. Das Tier sei stranguliert worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Hundehalterin habe angegeben, dass ihr Hund am Abend zuvor vor einem Supermarkt am Britzer Damm entwendet worden sei. Das tote Tier wurde in einer Parkanlage an der Rungiusbrücke in Britz entdeckt.