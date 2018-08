Berlin

Jena verpasst Pokal-Überraschung gegen Union Berlin

19.08.2018, 20:36 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat die Pokal-Überraschung verpasst. Im Erstrunden-Duell warfen die Gastgeber zwar läuferisch und kämpferisch alles in die Waagschale, am Ende verlor die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann am Sonntagabend aber gegen den Zweitligisten 1. FC Union mit 2:4 (2:3).

Die Gäste gingen vor 10 600 Zuschauern im ausverkauften Ersnt-Abbe-Sportfeld durch den schwedischen Neuzugang Sebastian Andersson (14. Minute), einen Kopfball von Felix Kroos (29.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Simon Hedlund (45.+5) dreimal in Führung. Mit seinem zweiten Treffer machte Hedlung (71.) alles klar. Der Gastgeber hatte durch einen Treffer von Maximilian Wolfram (21.) und das Eigentor von Christopher Trimmel (42.) zweimal noch ausgeglichen.

Der Österreicher Trimmel spielte eine Hauptrolle. Erst legte der neue Union-Kapitän dem 27-jährigen Stürmer Andersson zur Führung auf. Dann stand Trimmel zu weit weg, als eine Flanke von Dominik Bock in den Berliner Strafraum segelte und Wolfram einköpfte. In der Offensive flankte der Rechtsverteidiger dann wieder präzise zu Felix Kroos. Dessen Kopfball landete im Carl-Zeiss-Tor.

Kroos fiel nach der Tor-Aktion allerdings mit dem Hinterkopf auf den Rasen, hatte zudem den Ellenbogen eines Gegenspielers abbekommen und wirkte benommen. Kurze Zeit später musste der ehemalige Union-Kapitän ausgewechselt werden. Kurz danach unterlief Trimmel das Selbsttor, als Union-Torhüter Rafal Gikiewicz einen scharfen Schuss von Phillip Tietz abwehrte und der Ball gegen seinen Verteidiger sprang.

Zum Matchwinner wurde schließlich der 25 Jahre alte Schwede Hedlung. Erst bestrafte er per Elfmeter ein Foul des Jenaers Guillaume Cros gegen Akaki Gogia. Dann spitzelte er unmittelbar nach einer Trinkpause den Ball nach einem Jenaer Fehler und schönem Pass von Grischa Prömel den Ball zur Entscheidung ins Netz.

Unter den rund 1500 mitgereisten Union-Fans jubelten auch ehemalige Pokalhelden wie Rainer Ignaczak, Harald Betke und Ralf Quest über Unions gelungenen Pokal-Auftakt. Die hatten vor 50 Jahren im FDGB-Pokalfinale den damaligen Meister Jena sensationell mit 2:1 bezwungen. Es ist bis heute der einzige nationale Titel der "Eisernen".