Saarburg

Saarburg: Meterhohe Flammen schlagen aus Gemeindeverwaltung

19.08.2018, 21:36 Uhr | dpa

In der Gemeindeverwaltung von Saarburg bei Trier ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Auf Bildern lokaler Medien war zu sehen, wie Flammen meterhoch aus dem Dach schlugen. Laut Polizei meldete ein Passant gegen 18.45 Uhr, dass Rauch aus dem Obergeschoss dringe. Feuerwehr und Polizei rückten aus.