Erfurt

KiKA stellt neue App und Programmausrichtung vor

20.08.2018, 00:29 Uhr | dpa

Die MDR-Intendantin Karola Wille sitzt in Erfurt in einem Studio des KiKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF soll eine eigene App erhalten. Über die Details informieren die Intendantin des MDR, Karola Wille, und die KiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk morgen in Erfurt. Auch Pläne zum Programm im laufenden und im kommenden Jahr sollen vorgestellt werden.

Bei der App handelt es sich um eine Mediathek. Zunächst soll der "KiKa-Player" über HBBTV (Smart TV) abrufbar sein. Im Herbst soll die App in den bekannten App-Shops erhältlich sein. Ende vergangenen Jahres hat der Sender bereits die kostenlose KiKaNiNCHEN-App veröffentlicht - dabei handelt es sich um eine für Vorschulkinder konzipierte Anwendung mit Spielen und Videos.

Auch die ARD und das ZDF bieten ihre Mediatheken als Apps an, wo Sendungen und Beiträge der Sender und der Dritten Programme abrufbar sind - zum Angebot gehören auch spezielle Kinder- und Jugend-Apps. Auch der an Kinder und Jugendliche gerichtete private Fernsehsender Super RTL bietet solche Anwendungen kostenlos an.