Frankfurt (Oder)

Dreijährige misshandelt: Prozess gegen Vater beginnt

20.08.2018, 01:02 Uhr | dpa

Weil er seine kleine Tochter in Eberswalde (Barnim) misshandelt haben soll, beginnt am Montag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) erneut der Prozess (9.30 Uhr) gegen den Vater. Im Oktober 2017 kamen die Vorwürfe gegen den Mann auf, als er einen Notarzt rief, weil seine damals zweijährige Tochter kollabierte. Danach befand sich das Mädchen in einem komatösen Zustand und starb Mitte April 2018 in einem Kinderheim in der Prignitz. Ein früherer Prozess gegen den 28-Jährigen war kurz nach dem Start im Mai ausgesetzt worden, weil das Todesermittlungsverfahren noch lief. Erwartet wird in dem Prozess ein Gutachten zur Obduktion der Leiche.