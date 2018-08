Braunschweig

Eintracht Braunschweig trifft im DFB-Pokal auf Hertha BSC

20.08.2018, 01:04 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montag (18.30 Uhr) den Bundesligisten Hertha BSC Berlin. Nach dem schwachen Saisonstart in die 3. Liga hofft der noch sieglose Zweitliga-Absteiger gegen den Favoriten aus der Hauptstadt auf einen Befreiungsschlag. Bereits im September 2004 schaffte der damalige Regionalligist aus Niedersachsen eine Überraschung: Die Eintracht warf mit einem 3:2-Erfolg den Bundesligisten aus Berlin aus dem DFB-Pokal.