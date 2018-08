Dessau-Roßlau

Dessau läutet Endspurt zum Bauhausjubiläum 2019 ein

20.08.2018, 01:04 Uhr | dpa

Mit einem Pfiff läutet die Stadt Dessau-Roßlau ab Montag (12.00 Uhr) die Feierlichkeiten zum Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" 2019 ein. Der Ton wird über das Glockenspiel vom Rathausturm erklingen, wie ein Sprecher mitteilte. Das Bauhaus wurde 1919 vom Architekten Walter Gropius (1883-1969) in Weimar gegründet. In Dessau erlebte die Schule mit revolutionären Entwürfen, Bauten und Lehrmethoden ihre Blütezeit. 1933 wurde das Bauhaus auf Druck der Nazis nach dem Umzug nach Berlin endgültig geschlossen.

Gebäude im Bauhausstil wie das Dessauer Bauhaus mit den markanten Glasfassaden, die Meisterhaussiedlung und die Laubenganghäuser zählen heute zum Unesco-Welterbe. An den drei Ursprungsstätten Weimar, Dessau-Roßlau und Berlin wird heute das einzigartige Erbe der Architektur-, Kunst- und Designbewegung gepflegt. 2019 sind in Deutschland viele Veranstaltungen wie Ausstellungen zum Bauhausjubiläum geplant. Anlässlich des Gründungsjubiläums wird in Dessau-Roßlau derzeit nahe dem Rathaus im Stadtpark ein Bauhausmuseum gebaut.