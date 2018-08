Berlin

Neues Schuljahr startet in Berlin

20.08.2018, 01:52 Uhr | dpa

Nach Ende der Sommerferien startet am Montag in Berlin das neue Schuljahr. Mancherorts wird es zunehmend eng an den allgemeinbildenden Schulen, denn die Schülerzahl stieg binnen Jahresfrist um 8000 auf 359 000. Hinzu kommen 87 000 Schüler an den Berufsschulen. Für knapp 34 000 Erstklässler beginnt der Ernst des Lebens erst eine Woche später. Zuvor erhalten sie bei Einschulungsfeiern ihre Zuckertüten. Für viele Diskussionen vor Beginn des Schuljahrs sorgte der Lehrermangel, der in Berlin eine neue Dimension erreicht hat. Deswegen wurden so viele Seiteneinsteiger eingestellt wie noch nie. Nur gut ein Drittel der 2700 neuen Lehrkräfte haben klassisch auf Lehramt studiert.