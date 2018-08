Bremen

Bremer Grüne: Ende der Bewerbungsfrist für Spitzenkandidatur

20.08.2018, 02:12 Uhr | dpa

Bei den Bremer Grünen soll am Montag feststehen, wer sich für die Spitzenkandidatur für die Bürgerschaftswahl 2019 bewirbt. Die Frist läuft am Sonntag um 23.59 Uhr ab. Nach einer öffentlichen Vorstellung der Bewerber am 22. August soll der Spitzenkandidat in einer Urwahl bis Ende September bestimmt werden. Die erstmalige Urwahl war beschlossen worden, nachdem es Kritik an einer Vorfestlegung des Vorstandes auf eine Frauen-Troika als Spitzenteam gegeben hatte. Dem Team gehören Finanzsenatorin Karoline Linnert, Sozialsenatorin Anja Stahmann und Fraktionschefin Maike Schaefer an. Termin der Bürgerschaftswahl ist der 26. Mai 2019. Bei der Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 holten die Grünen 15,1 Prozent.