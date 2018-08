Mainz

Landesregierung stellt Doppelhaushalt für 2019/20 vor

20.08.2018, 03:03 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung präsentiert am heute ihren Entwurf für Einnahmen und Ausgaben in den nächsten beiden Jahren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) erläutern Eckdaten und Leitlinien des Doppelhaushalts 2019/20 in der Staatskanzlei in Mainz.

Für das Haushaltsjahr 2020 gibt es zum ersten Mal die verfassungsrechtliche Vorgabe, die Schuldenbremse einzuhalten und einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Beim strukturellen Defizit wird die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen um Konjunktureinflüsse bereinigt.

Dank hoher Steuereinnahmen konnte das Land in den beiden vergangenen Jahr mehr Geld einnehmen als ausgeben und so auf die ursprünglich im Haushaltsgesetz eingeplante Nettokreditaufnahme verzichten. Für das vergangene Jahr wurde das strukturelle Defizit mit 103 Millionen Euro berechnet. Für das laufende Jahr sind im Landeshaushalt 17,03 Millionen Euro an Einnahmen und 17,13 Millionen an Ausgaben angesetzt.