Hamburg

Linienbus fährt in Vorgarten: Drei Verletzte

20.08.2018, 05:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall eines Linienbusses in Hamburg-Neugraben sind drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Der Bus war am Sonntagabend von der Strecke abgekommen und in einem Vorgarten gelandet, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer hatte demnach aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.