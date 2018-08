Hamburg

Aktion der Polizei für Verkehrssicherheit an Grundschulen

20.08.2018, 06:48 Uhr | dpa

Zum Start des neuen Schuljahrs kümmert sich die Polizei vor den Grundschulen wieder verstärkt um die Verkehrssicherheit. Die ABC-Schützen würden sich noch unsicher im Straßenverkehr bewegen, was besonders viel Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme der anderen Verkehrsteilnehmer erfordere, teilte die Polizei mit. Den Auftakt der Präventionsmaßnahmen bildet am Montag eine Aktion an der Grundschule Redder im Hamburger Stadtteil Sasel. Die Polizei appelliert mit einer Schultüten-Aktion an die Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Im Jahr 2017 sind laut Polizeiangaben 670 Kinder durch Verkehrsunfälle auf den Straßen der Hansestadt verunglückt.