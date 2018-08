Hamburg

Hamburg will Bau bezahlbarer Mietwohnungen voranbringen

20.08.2018, 06:57 Uhr | dpa

Hamburg will den Bau bezahlbarer Mietwohnungen in der Hansestadt voranbringen: Im Stadtteil Neugraben wird heute der Grundstein für ein Modellprojekt gelegt. Geplant sind zwei Mehrfamilienhäuser in Holzmassivbauweise. Dort sollen 44 Wohnungen für vier bis sechs Personenhaushalte gebaut werden. Als Nettokaltmiete wird ein Preis von 8 Euro pro Quadratmeter angepeilt. Auch Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will bei der Grundsteinlegung dabei sein.

Stapelfeldt hatte zuletzt vor einem Monat erklärt, der Wohnungsmarkt in Hamburg sei weiter angespannt. Die Brutto-Kaltmiete lag 2017 durchschnittlich bei 11,02 Euro, der Bundesdurchschnitt damals bei 7,78 Euro.