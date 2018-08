Hamburg

Hamburger Weinberg mit Netzen geschützt

20.08.2018, 07:53 Uhr | dpa

Die Hamburger Bürgerschaft hat ihren Weinberg am Stintfang mit Netzen geschützt - vor Vögeln und vor menschlichen Dieben. "Dieses Jahr sieht der Wein sehr gut aus", sagt Marcus Pawelczyk, Sprecher der Bürgerschaftspräsidentin. Auch der Winzer Fritz Currle sei mit der bisherigen Qualität der Trauben zufrieden. Genau könne man das aber erst in einigen Wochen sagen, so Pawelczyk. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Trauben gestohlen worden. 2010 fiel die Ernte deswegen sogar aus. Um das zu vermeiden, wurden Ende Juli Netze über die Rebstöcke gelegt.

Die Weinlese findet in diesem Jahr wieder in der zweiten Septemberwoche statt - gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern und der Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veit. Sie ist die Hausherrin des Weinbergs, der einer der nördlichsten und niedrigsten Deutschlands ist. 1995 wurde er mit 50 Rebstöcken angelegt. Sie waren ein Geschenk des "Stuttgarter Weindorfes" an die Hamburger Bürgerschaft. Darum werden die Trauben auch in Stuttgart-Uhlbach gepresst. Inzwischen hat der Weinberg 100 Stöcke mit den Sorten Regent (rote Trauben) und Phönix (weiß).