Rotenburg an der Fulda

Keine Hinweise für Polizei nach Leichenfund

20.08.2018, 07:55 Uhr | dpa

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Fund einer unbekannten Männerleiche im osthessischen Rotenburg an der Fulda ist die Polizei auch mit der Veröffentlichung von Bildern des Opfers nicht weitergekommen. Die Beamten hatten Anfang Juni Aufnahmen von Gesichtsrekonstruktionen veröffentlicht und sich darüber Informationen erhofft. Fünf Wochen danach ist die Bilanz ernüchternd: Kein einziger Hinweis ging daraufhin ein, wie ein Polizeisprecher in Bad Hersfeld sagte. "Das kommt überraschend. Da hatten wir uns mehr versprochen. Aber nicht auszuschließen, dass noch etwas kommt."

Im Februar 2016 war in einem Waldstück bei Rotenburg das Skelett eines Unbekannten gefunden worden. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass es sich um einen Mann gehandelt hat. Trotz bundesweiter Ermittlungen konnte die Identität noch nicht geklärt werden.

Laut Gerichtsmedizin soll es sich um einen Mann im fortgeschrittenen Erwachsenenalter handeln. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hätten sich nicht ergeben. Gefundene Bekleidungsreste (Größe 54) ließen den Rückschluss zu, dass der Mann dort einige Jahre gelegen haben müsse. In der Jacke befand sich eine Brille in einem Etui. Es trug einen Werbeaufdruck eines Optikers aus 92637 Weiden in der Oberpfalz. Es sei möglich, dass der Unbekannte aus der Region kommt und in Rotenburg nur zu Besuch war. Die Polizei bittet um Hinweise.