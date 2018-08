Vier Menschen gerettet

Brand im Dachgeschoss: Nachbar verhindert Katastrophe

20.08.2018, 09:27 Uhr | ots, t-online.de

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Dachgeschosswohnung zu einem Brand: Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte schlimmeres. (Quelle: imago)

Dank eines aufmerksamen Nachbars ging ein nächtlicher Küchenbrand glimpflich aus. Der Mann bemerkte das Feuer und informierte umgehend Anwohner und Feuerwehr.

In Vohwinkel hat am frühen Samstagmorgen eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte von seinem Gartenhaus aus das Feuer um 4 Uhr morgens und informierte umgehend die Bewohner sowie die Feuerwehr. Die Mieter konnten sich so noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie retten. Ein 49-Jähriger wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand brach in der Küche aus. Die Polizei versiegelte die Wohnung und ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.