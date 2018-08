Bad Bramstedt

Öl in der Nordsee: Suche nach Verursacher dauert

20.08.2018, 09:26 Uhr | dpa

Die Suche nach dem Verursacher einer 300 Meter breiten Ölspur in der Nordsee wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Auswertung der Schiffsbewegungen werde dauern, da es sich um ein viel befahrenes Gebiet handele, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Bad Bramstedt am Montag. Experten müssten außerdem die Proben aus dem verunreinigten Gebiet westlich von Helgoland analysieren. Diese wollen die Ermittler später mit Ölproben von verdächtigen Schiffen vergleichen.

Ein Polizeihubschrauber und ein Überwachungsflugzeug hatten den Ölfilm am Freitag entdeckt. Dieser hat sich inzwischen aufgelöst. Das Havariekommando überfliegt das Gebiet trotzdem weiterhin mit Flugzeugen. Voraussichtlich noch bis Dienstag soll es Kontrollflüge geben.