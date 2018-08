Ainring

55-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

20.08.2018, 10:58 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) ist ein 55-jähriger Fahrer tödlich verletzt worden. Eine 19-Jährige und ein 21-Jähriger, die in dem zweiten Fahrzeug saßen, kamen schwer verletzt in Kliniken in Salzburg, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Montag mitteilte. Die beiden Wagen waren nach Polizeiangaben am Sonntagabend frontal ineinander gekracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Sachverständiger sollte den genauen Hergang klären. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung.