Bremen

Umfrage: Nur ein Viertel der Bremer zufrieden mit Sieling

20.08.2018, 10:59 Uhr | dpa

Weniger als ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl hat Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) mit schwachen Zustimmungswerten zu kämpfen. Nur gut ein Viertel (27 Prozent) der Bremer ist laut einer am Montag veröffentlichten Forsa-Studie für das RTL/n-tv-Trendbarometer zufrieden mit Sielings Arbeit. Fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) waren demnach unzufrieden. Sieling fährt damit in der Umfrage in den 15 größten deutschen Städten das schlechteste Ergebnis unter seinen Amtskollegen ein. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) bekam mit 72 Prozent die meiste Zustimmung in seiner Stadt. Für die Umfrage sollten bundesweit rund 9000 Bürgerinnen und Bürger ihre Stadtoberhäupter bewerten.