Bad Ems

Gastgewerbe verdient mehr: Gastronomie mit größtem Plus

20.08.2018, 11:05 Uhr | dpa

Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz hat sich im ersten Halbjahr 2018 über ein Umsatzplus freuen können. Preisbereinigt seien die Erlöse gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres nach vorläufigen Zahlen insgesamt um 0,9 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Im Vergleich dazu ging es bundesweit mit den Umsätzen in dem Zeitraum nur um 0,3 Prozent nach oben.

Besonders deutlich wuchsen in Rheinland-Pfalz mit preisbereinigt 2,4 Prozent die Erlöse in der sogenannten speisengeprägten Gastronomie, zu der etwa Restaurants, Cafés, Eissalons oder Imbissbuden zählen. Bei Beherbergungsbetrieben fiel das Plus mit 0,2 Prozent deutlich schmaler aus, Caterer mussten gar einen Rückgang um 0,7 Prozent hinnehmen. Die Zahl der im Gastgewerbe beschäftigten Menschen veränderte sich mit plus 0,1 Prozent kaum.